Сеул, 1 апреля 2022, 10:29 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Афганистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального представителя Южной Кореи по Афганистану и Пакистану Ли Гён Чхоля.
По его словам, на оказание помощи, которая будет оказана через международные организации, власти страны выделят 39,6 млрд вон (~$32 млн). Данное решение было принято по итогам конференции, прошедшей 31 марта и посвященной гуманитарному кризису в Афганистане.
Известно, что по итогам конференции, организованной Секретариатом ООН, 41 страна пожертвует на гуманитарную помощь Афганистану $2,44 млрд.