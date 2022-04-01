Сеул, , 10:29 — REGNUM Южная Корея окажет гуманитарную помощь жителям Афганистана. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление специального представителя Южной Кореи по Афганистану и Пакистану Ли Гён Чхоля.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, на оказание помощи, которая будет оказана через международные организации, власти страны выделят 39,6 млрд вон (~$32 млн). Данное решение было принято по итогам конференции, прошедшей 31 марта и посвященной гуманитарному кризису в Афганистане.

Известно, что по итогам конференции, организованной Секретариатом ООН, 41 страна пожертвует на гуманитарную помощь Афганистану $2,44 млрд.