Биробиджан, 1 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В учреждения культуры и образования столицы Еврейской АО доставили 70 тыс. медицинских масок. В том числе такие средства защиты получили детские сады, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в мэрии Биробиджана.

ИА REGNUM Маски

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«В скором времени во всех школах областного центра начнется единый государственный экзамен. Поэтому такая поддержка своевременна и поможет соблюсти все эпидемиологические нормы и обезопасить детей и педагогов», — отметил глава города Максим Семёнов.

Маски раздавало местное отделение партии «Единая Россия». Акция прошла по инициативе губернатор региона Ростислава Гольдштейна.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии активно работают волонтёры, которые приносят лекарственные наборы горожанам с диагнозом COVID-19. В 2022 году с их помощью медикаменты доставляли более 500 раз.