Душанбе, 1 апреля 2022, 10:28 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравлении в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамазан призвал жителей страны производить как можно больше продукции и запастись продуктами питания на два года. Текст поздравления 31 марта был опубликован на сайте таджикского лидера.

Рахмон Эмомали
Рахмон Эмомали

Как напомнил жителям Таджикистана Рахмон, страна не имеет права забывать тяготы и страдания, перенесенные ею во время навязанной гражданской войны из-за нехватки хлеба.

«В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года», — отметил он в своем поздравлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал ситуацию в некоторых странах нестабильной.

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