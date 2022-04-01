Донецк, , 10:27 — REGNUM В Донецкой Народной Республике без энергоснабжения остаются 4600 абонентов. Об этом 1 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что в республике в результате обстрелов украинской артиллерии обесточены 55 трансформаторных подстанций, нет энергии у 4600 абонентов.

«Ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка», — заявили в штабе.