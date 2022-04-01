El Pais: ЕС намерен закрыть «лазейки» для обхода антироссийских санкций
Париж, 1 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Европейский союз рассматривает возможность принятия мер против родственников российских предпринимателей, в отношении которых были введены санкции, чтобы закрыть лазейки для обхода ограничительным мер. Об этом 1 апреля сообщает El Pais со ссылкой на источники в Еврокомиссии (ЕК).
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
Санкции
«Есть несколько лазеек, над которыми мы работаем», — сообщили газете в ЕК.
Также сообщается, что ЕК сейчас работает над пятым пакетом санкций против России. Цель новых ограничительных мер состоит в том, чтобы не допустить обхода введенных санкций и чтобы лишить Банк России возможности осуществлять операции, используя свой золотой резерв, уточнили источники.