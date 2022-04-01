Санкт-Петербург, , 10:33 — REGNUM Снега в Ленинградской области за зимний сезон выпало так много, что он будет таять еще несколько декад апреля, сообщил 1 апреля главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Лыжня

По его словам, в ночь на 1 апреля температура воздуха в Ленобласти опускалась до −10…−15 градусов, а днем ожидается небольшое потепление до +4 градусов, и такие показатели сохранятся как минимум до конца первой декады апреля.

«Снега по области так много, только на Карельском перешейке от 30 до 65 см, что таять будет еще пару декад», — заметил Колесов, уточнив, что лыжники смогут продолжить наслаждаться любимым видом спорта до середины апреля.

Также синоптик подвел итоги солнечного и сухого марта в Санкт-Петербурге. По его подсчетам, солнечное сияние в городе составило 187,7 часа, что немного меньше, чем в 1972 году, когда солнце светило 188 часов. Осадков было мало, всего 41% от нормы, но это всё равно больше чем в рекордно сухих мартах 2015, 2013, 1996 годов. Тогда выпало от 28% до 38% осадков от месячной нормы.

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