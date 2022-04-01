Нур-Султан, 1 апреля 2022, 10:24 — REGNUM Ряд территорий в Павлодарской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях Казахстана подтопило из-за начавшихся паводков. Об этом 1 апреля доложил премьер-министру республики Алихану Смаилову глава МЧС Юрий Ильин.

Подтопление
Подтопление
Mil.ru

Руководитель ведомства спасителей сообщил, что пришедшими со степных полей водами были размыты шесть участков дорожной инфраструктуры, подтопило 27 жилых домов и два социальных объекта. Была проведена эвакуация людей.

По словам Ильина, в зоне риска подтопления находятся 227 населённых пунктов. Причиной называются несвоевременный вывоз снега, который начал быстро таять после смены погоды, и неочищенные арыки.

Стоит отметить, что в Казахстане регулярно из-за таяния снегов происходит подтопление территорий. В 2021 году была принята дорожная карта противопаводковых мероприятий до 2023 года. Из 68 мероприятий выполнено 37.