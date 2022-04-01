Астана, 1 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Ряд территорий в Павлодарской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях Казахстана подтопило из-за начавшихся паводков. Об этом 1 апреля доложил премьер-министру республики Алихану Смаилову глава МЧС Юрий Ильин.

Mil.ru Подтопление

Руководитель ведомства спасителей сообщил, что пришедшими со степных полей водами были размыты шесть участков дорожной инфраструктуры, подтопило 27 жилых домов и два социальных объекта. Была проведена эвакуация людей.

По словам Ильина, в зоне риска подтопления находятся 227 населённых пунктов. Причиной называются несвоевременный вывоз снега, который начал быстро таять после смены погоды, и неочищенные арыки.

Стоит отметить, что в Казахстане регулярно из-за таяния снегов происходит подтопление территорий. В 2021 году была принята дорожная карта противопаводковых мероприятий до 2023 года. Из 68 мероприятий выполнено 37.