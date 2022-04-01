Москва, 1 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Законопроект, усиливающий защиту персональных данных, в том числе биометрических, намерены внести депутаты в Госдуму, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

geralt Персональные данные

«В ближайшее время вместе с коллегами планируем внести в Госдуму законопроект, который усилит защиту персональных (в том числе биометрических) данных россиян и ужесточит требования к операторам обработки этих данных», — отметил Хинштейн в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что сейчас операторы обработки персональных данных вообще не обязаны уведомлять государство о произошедших утечках.

Кроме того, указал депутат, не существует никакого взаимодействия между операторами и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информресурсы.

По сути никак не регулируется трансграничная передача персональных данных граждан, что в сегодняшних условиях особенно опасно, отметил Хинштейн.

Отдельная тема — сведения о недвижимости.

«Это те же персональные данные, однако сегодня каждый желающий может запросить в ЕГРН выписку на любого гражданина и узнать, что именно ему принадлежит вместе с точными адресами: квартира, дача, офис», — указал он.

Парламентарий считает неправильным, что сведения о жилище открыты для всех без ограничений.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, к «Яндекс.Еде» подан второй коллективный иск из-за утечки персональных данных.

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