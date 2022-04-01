Казань, 1 апреля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Татарии разработали словарь популярных татарских имен и фамилий. Его надеются распространить среди других регионов для записи имен без ошибок, заявила руководитель республиканского управления ЗАГС Гульшат Нигматуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

По официальным данным, за 2021 год в Татарии выдали 150 тыс. свидетельств о регистрации актов гражданского состояния. Все они содержат информацию на русском и татарском языках. Со слов Нигматуллиной, в настоящее время сохраняется проблема стандартизации и унификации татарских имен. Они имеют разные варианты написания на татарском и русском языках. Среди татар все чаще встречаются заимствованные у других народов имена.

В связи с этим был разработан электронный словарь с татарскими именами, который содержит более 8 тыс. единиц антропонимов. В общей сложности в его состав вошли свыше 3 тыс. наиболее употребительных мужских и около 2 тыс. женских личных имен, а также более 3 тыс. единиц фамилий, уточнила начальник управления ЗАГС РТ.

Словарь планируют разместить в интернете, чтобы любой желающий мог посмотреть, как пишется то или иное имя.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии 2021 год был объявлен Годом родных языков и народного единства.

Читайте также: В Бурятии могут ввести уроки бурятского языка с 1-го класса