Луганск, 1 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Колонна украинских войск переместилась из Северска в Лисичанск и Северодонецк. Об этом 1 апреля сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

VYACHESLAV ABROSKIN Украинская бронетехника в Донбассе

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В колонне зафиксировано свыше 70 единиц военной техники, в том числе танков, БМП, БТР и автотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки украинские войска потеряли в ЛНР 50 человек личного состава, а также бронетехнику.