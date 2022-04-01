Белгород, , 10:18 — REGNUM В Белгороде в результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждена одна из типографий, сотрудники были эвакуированы, заявил 1 апреля директор типографии Константин Лахнов.

Тушение резервуара с нефтью Николай Хижняк © ИА REGNUM

«Да, нас обстреляли вертолеты, из них были ракеты. Есть повреждения окон, побита техника, оборудование повреждено, система отопления повреждена, вылилась горячая вода на пол. Посечена крыша. Люди эвакуированы из помещений», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв и пожар произошли на нефтебазе в Белгороде утром 1 апреля. Глава региона заявил, что предприятие подверглось воздушному удару со стороны Украины. Жителей соседних улиц эвакуировали, к тушению пожара привлечены более 170 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд.