Пекин, , 10:37 — REGNUM Кризис, подобный украинскому, может разгореться в Азии из-за действий США. Так считает министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 1 апреля сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Ван И U.S. Department of State

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Глава МИД КНР отметил, что Китай делится своей мудростью для преодоления украинского кризиса с того момента, как этот кризис возник. Пекин предпринимает усилия по пяти направлениям, в том числе содействует продвижению мирных переговоров и твёрдо отстаивает основополагающие принципы развития международных отношений.

Кроме того, Пекин противодействует методам времён холодной войны и придерживается защиты законных интересов каждого государства. Китай намерен твёрдо твердо отстаивать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подчеркнул Ван И.

«Мы опасаемся, что США под предлогом своей так называемой Индо-Тихоокеанской стратегии будут стремиться к формированию в Азии противоборствующих блоков и создадут беды для региона», — заявил глава китайской дипломатии.

Он добавил, что Китай будет поддерживать диалог между Россией и Украиной и вместе с тем «оберегать процесс развития в АТР».

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