Москва, 1 апреля 2022, 10:17 — REGNUM Минпромторг выступил с предложением к Федеральной налоговой службе не выдавать бумажные кассовые чеки покупателям при каждой покупке, а заменить их электронными. Письмо в ФНС направил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишут «Известия».

Кассовый чек
Кассовый чек
Marco Verch

По мнению Евтухова, если цены на бумажную кассовую ленту останутся на этом же уровне, то увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей.

«Ретейлеры закупили кассовую ленту на год вперед. Минпромторг РФ ищет новых производителей кассовой ленты, в том числе иностранных», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России маленькая проблема чековой ленты для кассового аппарата может иметь в перспективе очень серьезные последствия для целой отрасли.

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