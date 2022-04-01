Москва, , 10:17 — REGNUM Минпромторг выступил с предложением к Федеральной налоговой службе не выдавать бумажные кассовые чеки покупателям при каждой покупке, а заменить их электронными. Письмо в ФНС направил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, пишут «Известия».

Кассовый чек Marco Verch

По мнению Евтухова, если цены на бумажную кассовую ленту останутся на этом же уровне, то увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей.

«Ретейлеры закупили кассовую ленту на год вперед. Минпромторг РФ ищет новых производителей кассовой ленты, в том числе иностранных», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, в России маленькая проблема чековой ленты для кассового аппарата может иметь в перспективе очень серьезные последствия для целой отрасли.

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