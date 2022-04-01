Луганск, , 10:16 — REGNUM За последние сутки в Луганской Народной Республике вооружённые формирования Украины потеряли в результате боестолкновений 50 человек личного состава. Об этом 1 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

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В Народной милиции рассказали, что в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства украинские войска потеряли 50 человек личного состава, три танка, семь БТР, две единицы автотехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские войска обстреляли Донецк и Горловку.