Лос-Анджелес, США, , 10:48 — REGNUM Американский актёр Джим Керри заявил, что завершает свою карьеру. Об этом он рассказал в интервью Access Hollywood.

Джим Керри Jean-François Gornet

По словам Керри, ему нравится его «спокойная жизнь», поэтому он решил «уйти на пенсию». «Я мог бы продолжить путь, но у меня перерыв. Мне хватит. Я сделал достаточно», — считает актёр.

Ранее о завершении актёрской карьеры заявила семья Брюса Уиллиса. По словам родных артиста, у него диагностировано неизлечимое заболевание — афазия.

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