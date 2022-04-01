Лос-Анджелес, США, 1 апреля, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Американский актёр Джим Керри заявил, что завершает свою карьеру. Об этом он рассказал в интервью Access Hollywood.

Jean-François Gornet Джим Керри

По словам Керри, ему нравится его «спокойная жизнь», поэтому он решил «уйти на пенсию». «Я мог бы продолжить путь, но у меня перерыв. Мне хватит. Я сделал достаточно», — считает актёр.

Ранее о завершении актёрской карьеры заявила семья Брюса Уиллиса. По словам родных артиста, у него диагностировано неизлечимое заболевание — афазия.