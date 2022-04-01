* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 апреля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) укрепили силы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), открыв ворота тюрем. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

SIGAR заявил 31 марта, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после захвата Кабула в августе 2021 года открыли ворота тюрьмы службы национальной безопасности, освободив сотни боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам специального генерального инспектора, эта акция совпала с нападением на аэропорт Кабула, в результате которого погибли по меньшей мере 170 афганских граждан и 13 американских солдат.

SIGAR добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в числе сотен боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили лидера группировкиАбу Омара Хорасани вместе с восемью его соратниками.

В отчёте специального генерального инспектора указывается, что до августа 2021 года ликвидация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) являлась совместной целью талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганского правительства и коалиционных сил.

В сообщениях SIGAR говорится, что в 2015 году «красный отряд» (элитное подразделение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) был задействован для ликвидации сепаратистских группировок «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присоединившихся к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Недавно генералКеннет Маккензи, глава Центрального командования США, заявил, что освобождение заключённых ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Пуле-Чархи и Парвана укрепило позиции группировки в Афганистане.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пожинает плоды своего недальновидного решения», — сказал он.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли замечания Маккензи, назвав их пропагандой.

31 марта министр иностранных дел РоссииСергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу роста присутствия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северной границе Афганистана.