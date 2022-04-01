Симферополь, , 10:15 — REGNUM Ревизию символов украинского национализма, проведут в республике Крым. Об этом написал в телеграм-канале 1 апреля глава Республики Крым Сергей Аксёнов. В частности, улицы, носящие имена фигур националистического движения, сменят названия.

Сергей Аксёнов Minsvyaz.ru

Аксёнов уточнил, что к нему поступают обращения крымчан, возмущённых тем, что в Армянске до сих пор есть улица имени Вячеслава Черновола, который являлся одним из лидеров украинских националистов.

«Абсолютно недопустимо, чтобы в российском Крыму оставались символы, посвященные людям, так или иначе связанным с украинским нацизмом, с реализацией проекта Украины как анти-России. Тем более что у нас есть огромное количество настоящих героев», — подчеркнул Аксёнов.

Аксёнов выступил с предложением к местным властям проверить наличие таких символов в населённых пунктах Крыма

«И для начала переименовать улицу Черновола в улицу 126-й отдельной Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны, дислоцирующейся в селе Перевальном, которой указом президента недавно присвоено звание гвардейской», — добавил глава региона.