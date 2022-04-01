Новосибирск, 1 апреля 2022, 10:24 — REGNUM В Новосибирской области начата проверка после угроз старшеклассников применить физическое насилие 12-летнему школьнику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
«Предварительно установлено, что 17 марта в одной из школ в Коченевском районе Новосибирской области двое старшеклассников высказали угрозу применить физическое насилие в отношении 12-летнего мальчика, однако их действия были пресечены учителем, зашедшим в раздевалку физкультурного зала», — уточнили в ведомстве.
Следователь сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.