После ссоры новосибирских школьников начата доследственная проверка
Новосибирск, 1 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата проверка после угроз старшеклассников применить физическое насилие 12-летнему школьнику. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.
40.мвд.рф
Подросток
«Предварительно установлено, что 17 марта в одной из школ в Коченевском районе Новосибирской области двое старшеклассников высказали угрозу применить физическое насилие в отношении 12-летнего мальчика, однако их действия были пресечены учителем, зашедшим в раздевалку физкультурного зала», — уточнили в ведомстве.
Следователь сейчас устанавливает все обстоятельства произошедшего.