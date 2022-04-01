Красноярск, , 10:14 — REGNUM В Красноярске против гендиректора компании «РосДорСтрой» возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2017–2018 годы предприниматель использовал реквизиты фиктивных организаций, которые якобы оказывали фирме услуги, необоснованно завысив расходы организации. Таким образом, ему удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 518 млн рублей.

К настоящему времени в офисе компании и по месту жительства его сотрудников проведены обыски, изъята техника.