Ташкент, 1 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В связи с событиями в мире наблюдается некоторое снижение внимания международного сообщества к Афганистану. Об этом заявил замминистра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на министерской конференции ООН по гуманитарным обязательствам в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«По сути, афганский вопрос отошел на второй план мировой политики. Этого допускать нельзя. Международное сообщество должно нести ответственность за настоящее и будущее этой страны», — цитирует слова Норова Газета.уз.

По его словам, в настоящее время в Афганистане имеет место острый экономический кризис, сложилась тяжёлая гуманитарная ситуация, вызванная нехваткой финансовых средств, продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости, в отчаянном положении находятся и нуждаются в помощи более 24,4 млн человек.

«Сегодня это государство находится в решающей стадии своего развития. Либо эта страна с помощью мирового сообщества создаст предпосылки для выстраивания основ нормальной экономики и развития, либо она вновь станет убежищем для террористических и экстремистских организаций», — сказал Норов.