Оренбург, 1 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В оренбургском аэропорту за первый квартал 2022 года таможенники выявили у граждан ближнего зарубежья почти 83 кг насвая и более 1 кг гармалы. Об. этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Конфискат

По фактам недекларирования товара возбуждено 64 административных производства. Товар конфискован.

Стоит отметить, согласно законодательству, физическим лицам для личного потребления разрешено ввозить в Россию не более 250 граммов табака или не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл).

Что касается травы «гармала», в ней содержится наркотическое средство, оборот которого в Российской Федерации ограничен и в отношении которого устанавливаются меры контроля.