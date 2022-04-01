Курильск, Сахалинская область, 1 апреля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. На острове Матуа Курильской гряды прошли учения берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России по пресечению попытки нарушения государственной границы «вражеским» кораблём. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации Остров Матуа

В соответствии с легендой учений, следовавший вдоль государственной границы корабль условного противника попытался зайти в территориальные воды РФ для высадки на остров диверсионно-разведывательной группы.

пресс-служба ВВО «Ракетчики ТОФ, выполнявшие слежение за надводным объектом, незамедлительно отреагировали на агрессивные действия нарушителя и привели… «Бастион» в готовность к нанесению ракетного удара. Убедившись в неизменности намерений со стороны «вражеского» корабля, расчёты БРК «Бастион» уничтожили условного противника в акватории острова, отработав весь алгоритм выполнения ракетной стрельбы».

Корабль-нарушитель на учениях был сымитирован электронным способом. Его условное «уничтожение» также было выполнено с помощью электронных пусков.

Дивизион БРК «Бастион» был развёрнут на острове Матуа Курильской гряды в декабре 2021 года. Ему поставлена задача по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами.

Как сообщало ИА REGNUM, на Курильских островах проводятся учения армейского корпуса ВВО, в которых задействовано более тысячи военнослужащих.

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