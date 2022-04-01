Москва, 1 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Принятые до 15 марта 2022 года постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут исполнены, если они не противоречат Конституции России. Об этом сообщил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец в интервью РИА Новости.

Espch.ru ЕСПЧ

Он рассказал, что российская сторона не отказывается от выполнения принятых до 15 марта 2022 года постановлений ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции РФ. Комментируя требование Страсбурга следовать решениям суда ещё полгода, до 16 сентября, Корбинец назвал это условие интерпретацией.

«Комитет министров Совета Европы сам признал: все конвенции, открытые только для государств-членов, прекращают свое действие для России с даты прекращения ее членства в СЕ, то есть с 16 марта. Однако для Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) почему-то придумали исключение — ее действие «продлили» еще на полгода, до сентября», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что юридических аргументов для этой позиции нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Кобринец рассказал об экономии 34 млн евро, которую получит Россия благодаря выходу из Совета Европы.