Курск, 1 апреля 2022, 10:11 — REGNUM Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Белгородской области помощь с поставками топлива после пожар на нефтебазе.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что его причиной стал авиаудар с вертолетов вооружённых сил Украины. С места ЧП эвакуировали жителей близлежащих домов, никто не пострадал.
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