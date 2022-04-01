Курск, 1 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Белгородской области помощь с поставками топлива после пожар на нефтебазе.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Друзья, сегодня в Белгороде вражеские вертолеты атаковали нефтебазу. Я связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь. Вячеслав Владимирович поблагодарил за предложение, но сказал, что всего хватает: справляются сами при содействии федеральных структур.

Мы всегда готовы поделиться с соседями, своих запасов топлива у нас хватит на несколько недель. Не поддавайтесь панике — специально заправляться впрок не нужно», — заявил Старовойт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 апреля произошёл пожар на нефтебазе в Белгороде. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что его причиной стал авиаудар с вертолетов вооружённых сил Украины. С места ЧП эвакуировали жителей близлежащих домов, никто не пострадал.