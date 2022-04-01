Париж, , 10:10 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что нейтралитет Украины «не может работать без гарантий безопасности», сообщает Le Parisien.

Жан-Ив Ле Дриан © École polytechnique — J.Barande

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«Вопрос о гарантиях должен быть поднят между Россией и Украиной. Не вызывает сомнений то, что нейтралитет не может работать без гарантий безопасности. Обе стороны должны будут определить контуры», — заявил министр иностранных дел Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Франции заявил о необходимости сохранять диалог с президентом России.

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