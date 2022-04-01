Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Вестибюль станции метро «Технологический институт — 1» на первой линии Петербургского метрополитена открыли после двухлетнего капитального ремонта, сообщает 1 апреля пресс-служба городской подземки.

Vk.com/metrospbofficial Эскалаторы на станции метро «Технологический институт-1» Петербурга.

Напомним, на капитальный ремонт вестибюль станции был закрыт в апреле 2020 года. Согласно техническому заданию, там должны были заменить три старых эскалатора на новые, а также обновить часть конструкций наклонного хода.

«Вестибюль 1 станции «Технологический институт» открыт, — сообщает 1 апреля пресс-служба метрополитена. — Режим работы вестибюля на вход — с 07:00 до 20:00 часов, на выход — с 07:00 до 20:10 часов».

Добавим, что по воскресным и праздничным дням этот вестибюль будет закрыт. Поасть на станцию можно будет через вестибюль «Технологический институт-2».