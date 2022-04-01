Новосибирск, 1 апреля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Новосибирское региональное управление МЧС России сообщило о запуске своего телеграм-канала. В ведомстве уточнили, что так новосибирцы смогут «узнавать достоверную информацию и не попадаться на фейки».

Телеграм

«В настоящее время социальные медиа становятся все более популярным источником информации, который конкурирует в борьбе за аудиторию с традиционными СМИ. В качестве дополнительной площадки для наибольшего охвата аудитории главное управление МЧС России по Новосибирской области запустило официальный телеграм-канал для быстрого предоставления полезной информации населению и журналистам, которые смогут от первоисточника оперативно узнавать достоверную информацию и не попадаться на фейки», — пояснили в управлении.

Отмечается, что на новой площадке уже публикуется полезный контент.