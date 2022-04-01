Курск, , 10:04 — REGNUM Из-за авиаудара вертолетов киевских боевиков по нефтебазе в Белгороде силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Об этом 1 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал он в своем сообщении.

Также Старовойт призвал жителей Курской области сохранять спокойствие и пообещал держать их в курсе событий.

При этом губернатор региона также заявил о том, что из-за произошедшего в Белгороде не нужно поддаваться панике и специально заправляться бензином впрок.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что жителей близлежащих к горящей в городе нефтебазе жилых домов перевозят в безопасные места.

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