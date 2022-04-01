Москва, 1 апреля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Мастер спорта России сержант Влада Кривенко признана спортсменкой 2021 года по версии Международного совета военного спорта (CISM), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны РФ Влада Кривенко

«CISM оказался одной из немногих, а возможно и единственной организацией мирового спорта, которая не поддалась вирусу русофобии», — отметили в военном ведомстве.

Влада Кривенко, чемпионка первенства РФ 2021 года, чемпионка Воздушно-десантных войск, проходит службу в 309-м Центре специальной парашютной подготовки МО РФ.

Уточняется, что конкурс проходил в два этапа. Также среди участников были военнослужащие из Франции, Австрии, Венгрии, Италии, Германии, Испании и Словении. Награждение лауреатов пройдёт на 77-й генеральной ассамблее CISM, запланированной с 1 по 9 мая в Перу.