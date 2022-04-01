Элиста, , 10:02 — REGNUM В Калмыкии объявили о начале пожароопасного сезона. В степной республике утверждён план тушения лесных пожаров, подготовлены группы оперативного реагирования. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Калмыкии.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Группировка сил и средств пожаротушения насчитывает 480 человек и 104 единицы техники. Задействовано пять лесничеств «Калмыцкого лесничества» и подразделения государственной противопожарной службы. Также утверждены 58 маршрутов наземного патрулирования протяженностью около 1,4 тыс. километров. Запланированы командно-штабные учения предупреждения и ликвидации ЧС.

Мониторинг за пожарной обстановкой в Калмыкии ведётся круглосуточно. Информация оперативно направляется в муниципалитеты для проверки и принятия мер.

С начала 2022 года в Калмыкии зафиксирована 81 термическая точка, проведено 56 обследований арендованных лесов.