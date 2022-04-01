* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Фарах, Афганистан, , 10:02 — REGNUM *ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Убийства

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Несколько телохранителей командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на его дом в афганской провинции Фарах. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Уточняется, что боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на дом Гияса Джиджаха в деревне Джиджах уезда Хоке-Сафид провинции Фарах.

Хаджи Гиас Джиджах, местный командир талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате инцидента не пострадал, но несколько его телохранителей были убиты.

Источник не сообщил точного числа убитых, но добавил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно возобновило операции в уездах Хоке-Сафид и Анардара провинции Фарах.

Однако сотрудники службы безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Фарахе отрицают факт нападения.

Ранее боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали контрольно-пропускной пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хоке-Сафид.