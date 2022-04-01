Симферополь, , 10:01 — REGNUM Жительнице Джанкойского района Республики Крым назначено наказание в виде пяти суток административного ареста, а также штраф за действия, направленные на дискредитацию Вооружённых сил России, а также за неповиновение требованиям полицейских. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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40-летняя женщина была задержана за действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации, нарядом патрульно-постовой службы в электропоезде сообщением Солёное озеро — Симферополь. Когда женщину доставляли в специальное помещение полиции на железнодорожном вокзале Симферополя, онаотказывалась выполнять законные требования сотрудников полиции, а затем начала выкрикивала угрозы в адрес полицейских, в том числе угрожала устроить теракт.

В отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». Постановлением суда ей назначен штраф в размере 40 тысяч рублей, а также административный арест на пять суток.

Также в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.