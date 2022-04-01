Уфа, 1 апреля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Четырех жителей Башкирии осудили за незаконное изготовление наркотиков. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В суде было установлено, что в 2020 году в г. Нефтекамск фигуранты уголовного дела в садовом домике организовали нарколабораторию, где изготовили синтетический наркотик, который сбывали через интернет.

Стражи порядка пресекли их незаконную деятельность и изъяли свыше 123 кг наркотических средств, а также ингредиенты массой более 240 кг.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимые признали частично. В результате в зависимости от степени и роли участия суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 15 до 16 лет в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году изъяли более 230 кг наркотиков.