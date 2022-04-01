Донецк, , 10:01 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка из установок «Град». Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

РЗСО Град ©.artstepvision.ca

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В 9:36 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Кировскому району Донецка. Из БМ-21 «Град» было выпущено десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска утром 1 апреля обстреляли Донецк и Горловку.