Москва, 1 апреля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Москве в выходные дни (2 и 3 апреля) ожидается последний удар зимы. В первые дни апреля выпадет от трети до половины месячной нормы осадков, затем погода начнёт улучшаться, передают «Метеоновости».

Дождь со снегом

В субботу температура воздуха ночью −2… −4 °С, по области до — 7 °C. Днем от −2… +3 °С. Северо-восточный ветер усилится до 12−15 м/с. Местами пройдут сильные снегопады с дождём.

В воскресенье погода начнет улучшаться. Осадки уменьшаться. Ночью будет ещё морозно, а днем небо просветлеет. Воздух прогреется до +1… +3 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Москве будет облачно, местами небольшие осадки.

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