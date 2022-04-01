Тасеевский район, , 10:00 — REGNUM В Тасеевском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины. Тело убитой нашли на свалке вблизи села Тасеево, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Свалка Георгий Балаков © ИА REGNUM

По подозрению в совершении преступления задержан её 51-летний супруг, который ранее обратился с заявлением о безвестном исчезновении жены.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства совершенного преступления, выполняются неотложные следственные действия, сбор и закрепление доказательственной базы», — добавили в ведомстве.