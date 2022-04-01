Курск, , 10:16 — REGNUM Режим повышенной готовности объявлен для силовых служб Курской области из-за событий в Белгороде. Об этом курский губернатор Роман Старовойт сообщил 1 апреля в своём телеграм-канале.

Роман Старовойт Kremlin.ru

Глава Курской области отметил, что предложил помощь властям Белгородской области. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отметил, что в регионе справляются сами при поддержке федеральных структур.

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал Старовойт.

Он также призвал население не стремиться закупать топливо впрок и не паниковать. Запасов в регионе хватит на несколько недель, заверил Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, утром на нефтебазе в Белгороде произошёл взрыв, а затем пожар. Пострадавших нет, для жителей соседних улиц объявлена эвакуация. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ЧП на нефтебазе — следствие воздушной атаки со стороны Украины.

Читайте также: Белгородский губернатор: есть запас топлива на две недели