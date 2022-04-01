Москва, , 09:57 — REGNUM В окрестностях Чернигова российские военнослужащие смогли захватить полностью исправные модернизированные танки Т-64. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Т-64БВ в Киеве VoidWanderer

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В министерстве рассказали, что боевые машины оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации натовского образца. Украинские экипажи оставили танки при приближении подразделений Вооружённых сил РФ.

Сейчас технику переместили к месту временной дислокации. Для боевого применения танки, как отмечают российские военнослужащие, остаётся «только заправить».