Бурмакино, , 10:01 — REGNUM Дети, прибывшие из Мариуполя, начали обучение в Бурмакинской средней общеобразовательной школе №1. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Украинские школьники Yarregion.ru

«Ранее с ребятами и их родителями встречались педагоги — выясняли уровень знаний, степень владения языком и освоения учебной программы, обсуждали индивидуальные психологические особенности, чтобы правильно выстроить учебный процесс и облегчить адаптацию детей в новых условиях, провели экскурсию по школе. Украинских учащихся также обеспечили всем необходимым для учебы: рюкзаками, канцтоварами и другими школьными принадлежностями», — рассказала директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Всего ребят 15 — 10 из них пойдут учиться в старшие классы и ещё 5 — в младшие. В дальнейшем школьников будет больше, так как сейчас не все семьи успели оформить необходимые документы.