Сеул, 1 апреля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Южной Корее ожидают дальнейшего роста инфляции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление замминистра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

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По его словам, инфляционное давление, по-видимому, останется высоким из-за усиления внешнеэкономической неопределенности.

«Предполагается, что в марте инфляция ускорится из-за скачка цен на нефтепродукты», — отметил Ли Ок Вон в ходе заседания правительства.

Известно, что в феврале текущего года потребительские цены в Южной Корее выросли на 3,7%. Показатель выше 3% продолжает держаться в течение пяти месяцев подряд.

По прогнозам, инфляция может превысить 4%.