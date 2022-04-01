Париж, 1 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. На фоне эвакуации жителей Мариуполя Елисейский дворец в Париж заверил, что поддерживает связь с российскими и украинскими властями, а также с гуманитарными организациями, передает BFM TV.

Kremlin.ru Елисейский дворец

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«Мы продолжаем выполнять свою роль, а именно обеспечивать соблюдение условий международного гуманитарного права, чтобы можно было гарантировать безопасность вовлеченных международных организаций», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

Власти Франции считают, что для завершения эвакуации мирных жителей в Мариуполе нужно больше времени.«Мы также посылаем сообщения на политическом уровне, чтобы перемирие было достаточно продолжительным: заявленных российскими властями нескольких часов действительно недостаточно для организации эвакуации в надлежащих условиях», — отметили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры президентов Франции и России должны продолжаться.