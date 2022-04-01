Москва, 1 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Сегодня, 1 апреля, истекает срок подачи деклараций о доходах и имуществе депутатов Госдумы за 2021 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«К настоящему моменту декларации подали 443 депутата», — сообщает пресс-служба палаты парламента.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин советовал парламентариям сдавать декларации в срок.

В течение 14 рабочих дней эти данные подлежат опубликованию на официальном сайте Государственной думы.

Всего победившие на выборах партии получили 450 мандатов.

Вместе с тем законопроект об отказе от публикации сведений о доходах и имуществе депутатов, губернаторов, членов правительства находится на рассмотрении Госдумы.