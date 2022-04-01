Абакан, , 09:53 — REGNUM В столице Хакасии Абакане вынесен приговор по делу об убийстве двух горожан. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняли 31-летнего жителя Черногорска.

Следователь на месте преступления Цитата из видео ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, в ночь на 17 февраля 2021 года подсудимый вместе с приятелем и знакомой женщиной пришли в гости к двум местным жителям. В ходе гулянки один из хозяев поссорился с гостьей, обругав её нецензурной бранью.

«Злоумышленник решил проучить обидчика и, в ходе конфликта нанес поочередно мужчинам множественные удары руками, ногами, металлическим ковшом и деревянным стулом по голове и различным частям тела», — отметили в ведомстве.

В результате потерпевшие скончались на месте. Обвиняемый свою вину признал частично. В итогам слушаний мужчина признан виновным и приговорён к 17,5 годам лишения свободы. С учётом неотбытой части наказания по предыдущему приговору виновному виновный пробудет в колонии 18 лет.