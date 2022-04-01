Пекин, 1 апреля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Китайские и американские регуляторы по ценным бумагам готовы разрешить разногласия и проблемы в области надзора и аудита, заявил главный регулятор по ценным бумагам Китая, передает 31 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) заявила, что регулирующие органы обеих сторон вели «вдумчивый, уважительный и продуктивный диалог». Председатель CSRC И Хуэйман и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер трижды проводили видеоконференции с августа прошлого года, чтобы обсудить оставшиеся вопросы, касающиеся сотрудничества в области аудита и надзора, согласно CSRC.

Китайская сторона также провела несколько раундов «откровенных, профессиональных и эффективных» переговоров с Советом по надзору за бухгалтерским учетом публичных компаний США. Общий прогресс идет гладко, и общение между двумя сторонами будет продолжаться, заявили в CSRC. У обеих сторон есть желание разрешить свои разногласия, окончательные результаты будут зависеть от их мудрости, заявили в CSRC.

Что касается риска исключения из списка некоторых компаний, перечисленных SEC, CSRC заявила, что узнала от SEC, что это обычная процедура для регулирующих органов США по внедрению Закона об ответственности иностранных компаний.

«Будут ли перечисленные компании исключены из списка в ближайшие два года, в конечном счете будет зависеть от прогресса и результатов сотрудничества Китая и США в области аудита и надзора», — говорится в сообщении CSRC.