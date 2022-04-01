Москва, , 09:53 — REGNUM О работе продовольственной службы материально-технического обеспечения (МТО) Вооруженных сил (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины рассказали 1 апреля в Минобороны (МО) РФ.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что военные повара ежедневно готовят пищу для российских военнослужащих с использованием полевых кухонь КП-130 и на обед у бойцов ВС РФ на передовой: суп из овощных консервов, гречневая каша, компот из яблок, а также пряники, вафли и хлеб с маслом.

Также указывается, что российские военные повара на передовой выпекают хлеб для нуждающихся в продуктах первой необходимости жителей города Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР), в котором продолжается операция по зачистке украинских нацистов.

При этом добавляется, что российскими военнослужащими была обеспечена доставка и безопасная выдача гуманитарной помощи мирным жителям в освобожденных от киевксих боевиков населенных пунктах ДНР, большая часть из которых — пожилые люди и дети. Жители указанных населенных пунктов поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что гражданам США, находящимся на территории России или Украины, следует немедленно покинуть эти страны.

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