Тбилиси, 1 апреля, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Общий внешний долг Грузии по итогам 2021 года вырос до $21,8 млрд и составил 116,8% от ВВП того же года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба Национального банка.

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По данным ведомства, в четвёртом квартале внешний долг государства вырос на $775,7 млн. Совокупные внешние обязательства Национального банка по итогам года снизились на $6,4 млн в связи с укреплением лари и составили $954,1 млн.

Чистый внешний долг (долг за вычетом накоплений и резервов) Грузии к концу прошлого года составил $13,3 млрд или 71% от ВВП прошлого года.

Напомним, в Грузии критической отметкой для госдолга является 60% от ВВП. После превышения этого показателя возникает риск для экономического суверенитета страны.